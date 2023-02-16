Латыпов ответил, может ли Йоханнес Бё завоевать семь золотых наград на ЧМ-2023

«Будет ли у Йоханнеса семь золотых наград на ЧМ? Не знаю, всё от него зависит. Конечно, сейчас с его формой это возможно. Это биатлон, и всякие сюрпризы могут быть, но если он будет так же стабильно выступать, стрелять, думаю, что шансов его победить у других будет всё меньше и меньше», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.