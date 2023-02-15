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1 час назад

Почётный вице президент СБР: в словах Баха появились реалии. Есть надежда на допуск

Чемпионат.comиещё 1

Почётный вице президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов прокомментировал недавнее высказывание Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) ранее заявил, что необходимо рассмотреть вопрос возможного участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Почётный вице президент СБР: в словах Баха появились реалии. Есть надежда на допуск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошо, что в словах Баха появились какие то реалии. Есть надежда, что обстановка нормализуется. Смотрим в новый сезон с оптимизмом. Никто не говорит, что будет просто, что завтра побежим. Нужно быт

Несмотря на отсутствие международных стартов, интерес к внутрироссийским соревнованиям не пропал. Конечно, хотелось бы соревноваться, это в наших традициях. Но то, что удалось создать совместно с белорусами (Кубок Содружества. — Прим. «Чемпионата»), является оптимальным решением на сегодняшний момент», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ»

Биатлон,Вадим Мелихов,Томас Бах,
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