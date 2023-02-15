В СБР оценили возможную смену гражданства лидерами сборной

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак оценил возможную смену гражданства представителями сборной страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По словам функционера, в организации к этому относятся спокойно.
«Наверняка кто то планирует переходить, но у нас такой информации нет. Как показывает практика, несколько человек в год гражданство меняют. Говорить же о лидерах не только сборной, но и регионов, не приходится», — заявил Пак.
Исполнительный директор СБР также рассказал, что никто из иностранцев не изъявлял желания выступать за Россию.
«Мы воспитываем свои кадры, у нас есть резерв», — добавил он.
16 сентября Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой, которое длится с начала марта прошлого года. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.