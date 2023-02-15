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1 час назад

В Союзе биатлонистов России оценили возможную смену гражданства лидерами сборной

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак оценил возможную смену гражданства представителями сборной страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В СБР оценили возможную смену гражданства лидерами сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам функционера, в организации к этому относятся спокойно.

«Наверняка кто то планирует переходить, но у нас такой информации нет. Как показывает практика, несколько человек в год гражданство меняют. Говорить же о лидерах не только сборной, но и регионов, не приходится», — заявил Пак.

Исполнительный директор СБР также рассказал, что никто из иностранцев не изъявлял желания выступать за Россию.

«Мы воспитываем свои кадры, у нас есть резерв», — добавил он.

16 сентября Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой, которое длится с начала марта прошлого года. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Александр Пак,
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