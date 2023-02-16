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1 час назад

Елизавета Каплина завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка России

Чемпионат.comиещё 6

Российская биатлонистка Елизавета Каплина стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Кубка России сезона-2022/2023.

Елизавета Каплина завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, сегодня, 16 февраля, состоялся женский спринт на заключительном этапе Кубка России текущего сезона по биатлону в Чайковском (Пермский край). Победу одержала Наталья Гербулова. На втором месте Ирина Казакевич. Тройку лидеров гонки замкнула Анастасия Гореева. Каплина стала четвёртой в этой гонке.

Таким образом, Каплина набрала 274 очка и заняла итоговое первое место в зачёте спринтерских гонок Кубка России сезона-2022/2023. Второй стала Екатерина Носкова (264 очка), третьей — Виктория Сливко (263).

Завтра, 17 февраля, состоится мужская спринтерская гонка на Кубке России.

Биатлон,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Анастасия Гореева,Елизавета Каплина,Виктория Сливко,
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