Елизавета Каплина завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов Кубка России

Напомним, сегодня, 16 февраля, состоялся женский спринт на заключительном этапе Кубка России текущего сезона по биатлону в Чайковском (Пермский край). Победу одержала Наталья Гербулова. На втором месте Ирина Казакевич. Тройку лидеров гонки замкнула Анастасия Гореева. Каплина стала четвёртой в этой гонке.