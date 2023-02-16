Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

Бьорндален раскритиковал женскую сборную Норвегии за результаты на ЧМ по биатлону

Betassist

У норвежек пока всего одна медаль.

Бьорндален раскритиковал женскую сборную Норвегии за результаты на ЧМ по биатлону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал результаты женской сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

На ЧМ-2023 норвежские спортсменки завоевали на данный момент одну медаль. В женской гонке преследования бронзовую награду взяла Марте Рёйселанд.

15 февраля в индивидуальной гонке на 15 км ни одна из норвежек не смогла попасть в десятку сильнейших. После завершения гонки Бьорндален раскритиковал большое количество промахов на огневых рубежах представительниц сборной Норвегии.

«Не видел, где мазали девушки, но знаю, что многие находились ближе к середине стрельбища во время стрельбы стоя. Это просто нелепо. Когда ветер слева, нужно обязательно стоять в углу», – заявил Бьорндален.

18 февраля на ЧМ в Оберхофе состоится женская эстафета.

Биатлон,Уле-эйнар Бьорндален,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий