Бьорндален раскритиковал женскую сборную Норвегии за результаты на ЧМ по биатлону

У норвежек пока всего одна медаль.
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал результаты женской сборной Норвегии на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).
На ЧМ-2023 норвежские спортсменки завоевали на данный момент одну медаль. В женской гонке преследования бронзовую награду взяла Марте Рёйселанд.
15 февраля в индивидуальной гонке на 15 км ни одна из норвежек не смогла попасть в десятку сильнейших. После завершения гонки Бьорндален раскритиковал большое количество промахов на огневых рубежах представительниц сборной Норвегии.
«Не видел, где мазали девушки, но знаю, что многие находились ближе к середине стрельбища во время стрельбы стоя. Это просто нелепо. Когда ветер слева, нужно обязательно стоять в углу», – заявил Бьорндален.
18 февраля на ЧМ в Оберхофе состоится женская эстафета.