Латыпов стал победителем спринта на этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.

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Латыпов прошёл дистанцию за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах и уступивший Латыпову 38,5 секунды. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.

Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.57,2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +38,5. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +1.01,5.