Латыпов стал победителем спринта на этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.
Латыпов прошёл дистанцию за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах и уступивший Латыпову 38,5 секунды. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.