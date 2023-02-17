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40 минут назад

Эдуард Латыпов стал победителем спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону

Чемпионат.comиещё 4

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на 10 км на заключительном этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.

Латыпов стал победителем спринта на этапе Кубка России по биатлону
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Латыпов прошёл дистанцию за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял Даниил Серохвостов, допустивший промах и уступивший Латыпову 38,5 секунды. Замкнул тройку призёров Ильназ Мухамедзянов, на счету которого два промаха.

Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 10 км. Мужчины

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.57,2.
  2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) +38,5.
  3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +1.01,5.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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