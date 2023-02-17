Тренер Захаров: для достижения результатов Бё надо быть сверхчеловеком

"Я не склонен говорить о том, что норвежцы что-то принимают, хотя не исключено, что по медицинским показателям действительно могут, - сказал Захаров. - Просто как можно бежать так, как бежит Бё? Он словно к нам с другой планеты прилетел, нереально, в одни ворота. И пять норвежцев в десятке - непонятно, как такое может быть".