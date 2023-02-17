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1 час назад

Тренер Захаров считает, что для достижения результатов уровня Бё надо быть сверхчеловеком

ТАСС

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в нынешнем сезоне показывает феноменальные результаты. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал заслуженный тренер России по биатлону Валерий Захаров.

Тренер Захаров: для достижения результатов Бё надо быть сверхчеловеком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бё на проходящем сейчас в Германии чемпионате мира завоевал пять золотых медалей в пяти гонках и может завоевать еще две, что станет рекордом - прежде ни одному биатлонисту не удавалось победить в семи гонках турнира.

"Я не склонен говорить о том, что норвежцы что-то принимают, хотя не исключено, что по медицинским показателям действительно могут, - сказал Захаров. - Просто как можно бежать так, как бежит Бё? Он словно к нам с другой планеты прилетел, нереально, в одни ворота. И пять норвежцев в десятке - непонятно, как такое может быть".

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев неоднократно заявлял, что добиваться высоких результатов норвежцам помогают терапевтические исключения.

"Конечно, нужно кушать какую-то кашу - гречневую или какую-то другую. У них там в Норвегии работают институты, видимо, разрабатывают варианты. Надо быть сверхчеловеком, чтобы так бежать, в этом году Бё поражает своими результатами", - добавил Захаров.

В текущем сезоне Кубка мира Бё принял участие в 18 гонках, в 15 из них он одержал победу. Биатлонисту 29 лет, всего в его активе 17 золотых медалей чемпионатов мира и 5 - Олимпийских игр.

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