Ферри — о победе Самуэльссона в масс-старте: у Йоханнеса Бё просто не было шансов

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри прокомментировал победу шведа Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира — 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). «Это невероятно! Фантастика! У Йоханнеса Бё просто не было шансов», — приводит слова Ферри SVT. Напомним, Самуэльссон не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и стал первым в масс-старте на ЧМ-2023. Вторым финишировал другой представитель сборной Швеции Мартин Понсилуома, на счету которого два промаха. Третьим стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё (3 промаха).