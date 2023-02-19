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2 часа назад

Ферри — о победе Самуэльссона в масс-старте: у Йоханнеса Бё просто не было шансов

Чемпионат.comиещё 5

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри прокомментировал победу шведа Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира — 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). «Это невероятно! Фантастика! У Йоханнеса Бё просто не было шансов», — приводит слова Ферри SVT. Напомним, Самуэльссон не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и стал первым в масс-старте на ЧМ-2023. Вторым финишировал другой представитель сборной Швеции Мартин Понсилуома, на счету которого два промаха. Третьим стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё (3 промаха).

Ферри — о победе Самуэльссона в масс-старте: у Йоханнеса Бё просто не было шансов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня, 19 февраля, состоится женская гонка с общего старта на ЧМ-2023 в Оберхофе. Начало гонки — в 17:15 мск.

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