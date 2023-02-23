Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Лариса Куклина прошла дистанцию за 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах. Вернувшаяся после болезни Анастасия Шевченко с двумя промахами проиграла Куклиной лишь 5,6 секунды. Наталья Гербулова также с двумя промахами стала третьей.