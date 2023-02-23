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49 минут назад

Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко — вторая

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Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Лариса Куклина прошла дистанцию за 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах. Вернувшаяся после болезни Анастасия Шевченко с двумя промахами проиграла Куклиной лишь 5,6 секунды. Наталья Гербулова также с двумя промахами стала третьей.

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 47.32,4 (1 промах). 2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +5,6 (2 промаха). 3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +8,0 (2 промаха). 4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +47,3 (2 промаха). 5. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.02,8 (4 промаха).

Биатлон,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Лариса Куклина,Анастасия Шевченко,
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