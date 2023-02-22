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32 минуты назад

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Жаклин может досрочно завершить сезон

Матч ТВ

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье заявил, что Эмильен Жаклин близок к досрочному окончанию сезона.Таким образом, состоявшийся в прошлое воскресенье масс старт на чемпионате мира в Оберхофе может стать последней гонкой биатлониста в сезоне 2022/23.

Чемпион мира по биатлону Жаклин может досрочно завершить сезон
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Уже в прошлом году ему было очень сложно во время и после Олимпийских игр. Весной он вернулся к соревнованиям, не уделив достаточного внимания отдыху и восстановлению. Сейчас он может выступать в течение недели, а затем снова наступает упадок сил. У него наблюдается большой недостаток энергии.

В той ситуации, в которой он находится, можно говорить о том, что он возьмет длительный перерыв. Мы с тренерами обсуждали ситуацию с ним, и то, что ему в настоящее время нужно, — это отложить все на три четыре месяца. Это необходимо для того, чтобы вернуться свежим и мотивированным, чтобы использовать свой огромный потенциал, — сказал Бутье, слова которого приводит Nordic.

На чемпионате мира 2023 в Оберхофе 27 летний Жаклин в составе сборной Франции завоевал золото в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Жаклин — серебряный призер зимних ОИ 2022, четырехкратный чемпион мира, победитель и призер этапов Кубка мира.

Биатлон,Стефан Бутье,
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