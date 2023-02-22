Чемпион мира по биатлону Жаклин может досрочно завершить сезон

— Уже в прошлом году ему было очень сложно во время и после Олимпийских игр. Весной он вернулся к соревнованиям, не уделив достаточного внимания отдыху и восстановлению. Сейчас он может выступать в течение недели, а затем снова наступает упадок сил. У него наблюдается большой недостаток энергии.



В той ситуации, в которой он находится, можно говорить о том, что он возьмет длительный перерыв. Мы с тренерами обсуждали ситуацию с ним, и то, что ему в настоящее время нужно, — это отложить все на три четыре месяца. Это необходимо для того, чтобы вернуться свежим и мотивированным, чтобы использовать свой огромный потенциал, — сказал Бутье, слова которого приводит Nordic.