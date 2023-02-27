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48 минут назад

Губерниев — о недопуске белорусов к масс-старту на ЧР: назревает политический скандал

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске белорусских биатлонистов к завершившемуся большому масс-старту на чемпионате России в Ижевске, где к участию допускалось до 60 человек.

Губерниев — о недопуске белорусов к масс-старту на ЧР: назревает политический скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР проблему не решил, бежало всего 53 россиянина и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет ещё и скандал

Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идёт очень большая разборка! Ух!

Нужно перед началом соревнований в России, которые носят открытый характер, четко прописывать регламент! Касается не только биатлона! Всем понятно?» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,
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