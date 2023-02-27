Губерниев — о недопуске белорусов к масс-старту на ЧР: назревает политический скандал

«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР проблему не решил, бежало всего 53 россиянина и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет ещё и скандал