Рейселанд победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии

Норвежка Марте Рейселанд завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия).
Рейселанд, стартовавшая с первой позиции, допустила один промах и показала время 29 минут 22,7 секунды. Второй стала ее соотечественница Ингрид Тандреволд (1 промах, +2,2 секунды), бронза у француженки Анаис Шевалье Буше (0 промахов, +15,3).Российские биалонисты отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украины.
Кубок мира. Нове Место (Чехия)
Женщины. Гонка преследования, 12,5 км
1 (1 — на старте). Марте Рейселанд — 29.22,7 (1 промах)2 (2). Ингрид Тандреволд (обе — Норвегия) — +15,3 (1)3 (3). Анаис Шевалье Буше — +15,3 (0)4 (9). Жулия Симон (обе — Франция) — +53,0 (2)5 (8). Лиза Виттоцци (Италия) — +1.09,6 (2).