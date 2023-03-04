Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
51 минуту назад

Рейселанд победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Матч ТВиещё 7

Норвежка Марте Рейселанд завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия).

Рейселанд победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рейселанд, стартовавшая с первой позиции, допустила один промах и показала время 29 минут 22,7 секунды. Второй стала ее соотечественница Ингрид Тандреволд (1 промах, +2,2 секунды), бронза у француженки Анаис Шевалье Буше (0 промахов, +15,3).Российские биалонисты отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украины.

Кубок мира. Нове Место (Чехия)

Женщины. Гонка преследования, 12,5 км

1 (1 — на старте). Марте Рейселанд — 29.22,7 (1 промах)2 (2). Ингрид Тандреволд (обе — Норвегия) — +15,3 (1)3 (3). Анаис Шевалье Буше — +15,3 (0)4 (9). Жулия Симон (обе — Франция) — +53,0 (2)5 (8). Лиза Виттоцци (Италия) — +1.09,6 (2).

Биатлон,Лиза Виттоцци,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий