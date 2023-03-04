Рейселанд победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии

Норвежка Марте Рейселанд завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия).

Рейселанд, стартовавшая с первой позиции, допустила один промах и показала время 29 минут 22,7 секунды. Второй стала ее соотечественница Ингрид Тандреволд (1 промах, +2,2 секунды), бронза у француженки Анаис Шевалье Буше (0 промахов, +15,3).Российские биалонисты отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украины.