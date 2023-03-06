Эгоизм норвежцев зашкаливает. Братья Бё были готовы перезаражать «короной» соперников

Йоханнес и Тарьей проигнорировали положительные тесты на коронавирус и собирались лететь на самолёте со здоровыми спортсменами.

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После гонки преследования в чешском Нове-Место-на-Мораве, где братья Бё без сопротивления заняли первое и второе места, разразился настоящий скандал. Оказалось, что Йоханнес и Тарьей поступили совершенно эгоистично и вышли на старт, сдав до этого положительные тесты на коронавирус.

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Братья пропустили смешанные дисциплины в последний день этапа, но дальше продолжили заботиться только о себе: на следующие гонки хотели лететь в одном самолёте со здоровыми соперниками. Неужели это нормально?

«Иногда могут быть неправильные тесты»

«Мы не знаем, есть у нас коронавирус или нет, но и у меня, и у Йоханнеса был положительный тест со слабой полосой», – рассказал Тарьей Бё после гонки преследования и церемонии награждения, куда он пришёл в маске.

И если старший брат чувствовал себя хорошо, то Йоханнесу, победившему, кажется, уже по привычке, прохождение дистанции далось не так легко.

«Он сказал, что у него было небольшое недомогание. Я чувствую себя довольно хорошо. Трудно сказать, иногда могут быть неправильные тесты. Мы чувствовали себя хорошо на разминке и в гонке. Посмотрим, заболеем мы или нет», – спокойно рассуждал Тарьей, никак не оценивая свой беспощадный по отношению к сопер

«Мы старались держаться на расстоянии от всех, и мне становится неловко, когда я хожу здесь. Думаю, что будет лучше поехать домой на тот случай, если у меня положительный результат, но мы надеемся, что это не так», – Йоханнес хотя бы испытывал чувство неловкости от всей ситуации.

Впрочем, о том, что братья Бё могут заразить других биатлонистов, не беспокоился и спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан. По его мнению, поездка братьев в Чехию на этап Кубка мира вполне целесообразна, поскольку спортсмены чувствуют давление из-за новых правил, по которым из общего зачёта больше не вычитаются две худшие гонки сезона.

«Другие могут заболеть»

Учитывая поддержку руководства, неудивительно, что братья запланировали отправиться на следующий этап в одном самолёте со всей мировой элитой.

Похоже, изменить своё решение им пришлось только после того, как своё возмущение ситуацией высказали другие биатлонисты.

«Другие могут заболеть. Это ни для кого не секрет. Если бы я был болен, я бы сел за руль, а не летел бы на самолёте», – высказался немец Бенеди

«У меня нет всех подробностей, но если у них есть симптомы и они больны, то не так уж круто, что они собираются сесть с нами в один самолёт», – прокомментировал действия норвежцев швед Себастиан Самуэльссон.

Однако спортивный директор сборной Норвегии заявил, что не понимает подобной критики. Он не видит никаких проблем в том, чтобы везти инфицированных коронавирусом в одном самолёте с соперниками.

«Наши врачи говорят, что самолёт – это самое безопасное место, где вы можете находиться, потому что там происходит постоянный обмен воздухом. И мы носим маски в самолётах», – беспечно заявил Ботнан.

В воскресенье вечером, 5 марта, норвежская федерация биатлона всё-таки отреагировала на обеспокоенность спортсменов из других стран и сообщила, что братья поменяли планы: «Сейчас они летят домой регулярными рейсами из Праги и будут готовиться к финальным соревнованиям сезона в Эстерсунде и Хольменколлене. Они присоединятся к сборной не раньше воскресенья, то есть через неделю», – сообщил Ботнан.

«А если бы у Самуэльссона был коронавирус?»

Ола Лунде, известный биатлонный эксперт из Норвегии, заметил, что первоначальные планы и поступки братьев и их команды были невероятно эгоистичными. Он уверен, что если бы заболел кто-то другой и поступил бы так же, как поступили они, то и сами норвежские спортсмены, и администрация команды отреагировали бы на это одними из первых.

«Если бы у Себастиана Самуэльссона или Мартина Понсилуомы был положительный тест на коронавирус и они должны были лететь чартерным рейсом с остальными, что бы сказали Йоханнес и Тарьей? Была бы Норвегия довольна этим?» – задался вопросом эксперт.