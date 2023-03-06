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Братья Бе вернулись из Чехии в Норвегию после положительных тестов на коронавирус

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Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе вернулись в Норвегию положительных тестов на COVID 19, которые они получили во время этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия), сообщает NRK.

Братья Бе вернулись в Норвегию после положительных тестов на ковид
© globallookpress.com

Изначально планировалось, что норвежцы полетят на следующий этап Кубка мира вместе со всеми биатлонистами чартерным рейсом. Однако менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан сообщил, что планы изменились.

— Сейчас они летят домой регулярным рейсом из Праги и будут готовиться к финальным соревнованиям сезона в Эстерсунде и Холменколлене на родной земле. Они выйдут на лыжню не раньше, чем в воскресенье, — сказал Ботнан.

Этап Кубка мира в шведском Эстерсунде стартует в четверг, 9 марта.

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