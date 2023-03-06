Братья Бе вернулись в Норвегию после положительных тестов на ковид

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе вернулись в Норвегию положительных тестов на COVID 19, которые они получили во время этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия), сообщает NRK.
Изначально планировалось, что норвежцы полетят на следующий этап Кубка мира вместе со всеми биатлонистами чартерным рейсом. Однако менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан сообщил, что планы изменились.
— Сейчас они летят домой регулярным рейсом из Праги и будут готовиться к финальным соревнованиям сезона в Эстерсунде и Холменколлене на родной земле. Они выйдут на лыжню не раньше, чем в воскресенье, — сказал Ботнан.
Этап Кубка мира в шведском Эстерсунде стартует в четверг, 9 марта.