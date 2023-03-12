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1 час назад

Латыпов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества

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Ерёмин взял серебро.

Латыпов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества
Фото: «Чемпионат» «Чемпионат»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял первое место в масс-старте в рамках шестого этапа Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

Латыпов прошёл дистанцию в 15 км за 36 минут 26,3 секунды. Спортсмен допустил три промаха.

Вторым финишировал ещё один россиянин Роман Ерёмин, уступивший победителю 11,3 секунды и дважды промахнувшийся на стрельбе. Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов с отставанием 17,4 секунды и одним промахом.

Антон Бабиков показал четвёртый результат. Никита Поршнев — пятый.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). Аналогичные санкции были приняты и в адрес белорусских спортсменов.

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