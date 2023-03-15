Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Трехкратный призер ОИ по биатлону Шевалье-Буше объявила о завершении карьеры

Матч ТВиещё 1

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону француженка Анаис Шевалье Буше сообщила, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Трехкратный призер ОИ по биатлону Шевалье-Буше объявила о завершении карьеры
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Заключительный этап Кубка мира в сезоне 2022/23 состоится 16–19 марта в Холменколлене (Норвегия).

— Пришло время повесить винтовку и лыжи на гвоздь! Я счастлива, что у меня была возможность добиться успеха и я оставалась верна своим ценностям на протяжении всей карьеры. Горжусь тем, что держалась в трудные времена, а также тем, что решилась, сделала выбор и приняла его.

Меня ждет другая жизнь! Спасибо вам за все, — написала Шевалье Буше.

Шевалье Буше на Играх в Пекине завоевала серебро в индивидуальной гонке и смешанной эстафете, а также стала третьей в составе сборной Франции в классической эстафете. Также на счету 30 летней француженки три серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

Ранее о завершении карьеры после этапа в Холменколлене объявили трехкратная олимпийская чемпионка норвежка Марте Олсбю Рейселанд и олимпийская чемпионка немка Дениз Херрман Вик.

Биатлон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий