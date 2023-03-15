Трехкратный призер ОИ по биатлону Шевалье-Буше объявила о завершении карьеры

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону француженка Анаис Шевалье Буше сообщила, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.
Заключительный этап Кубка мира в сезоне 2022/23 состоится 16–19 марта в Холменколлене (Норвегия).
— Пришло время повесить винтовку и лыжи на гвоздь! Я счастлива, что у меня была возможность добиться успеха и я оставалась верна своим ценностям на протяжении всей карьеры. Горжусь тем, что держалась в трудные времена, а также тем, что решилась, сделала выбор и приняла его.
Меня ждет другая жизнь! Спасибо вам за все, — написала Шевалье Буше.
Шевалье Буше на Играх в Пекине завоевала серебро в индивидуальной гонке и смешанной эстафете, а также стала третьей в составе сборной Франции в классической эстафете. Также на счету 30 летней француженки три серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.
Ранее о завершении карьеры после этапа в Холменколлене объявили трехкратная олимпийская чемпионка норвежка Марте Олсбю Рейселанд и олимпийская чемпионка немка Дениз Херрман Вик.