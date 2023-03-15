Трехкратный призер ОИ по биатлону Шевалье-Буше объявила о завершении карьеры

— Пришло время повесить винтовку и лыжи на гвоздь! Я счастлива, что у меня была возможность добиться успеха и я оставалась верна своим ценностям на протяжении всей карьеры. Горжусь тем, что держалась в трудные времена, а также тем, что решилась, сделала выбор и приняла его.



Меня ждет другая жизнь! Спасибо вам за все, — написала Шевалье Буше.