Резцова: не покидает ощущение, что за российских спортсменов никто не борется

«Я говорила, что в 2023 году наши биатлонисты смогут выступить на международных турнирах. Не то, чтобы я верила в это. Просто предположила: всё возможно. Но меня не покидает ощущение, что за наших спортсменов, к сожалению, никто не борется. Какое-то равнодушие… Хотя это немыслимо: взять и вычеркнуть Россию и Беларусь из мировых турниров. Надежда никогда не умирает. Очень надеюсь, что даже если Олимпиаду в этом году мы пропустим, будем бороться за право выступать на следующей — запреты рано или поздно должн