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48 минут назад

Анфиса Резцова: не покидает ощущение, что за российских спортсменов никто не борется

Чемпионат.comиещё 1

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об отстранении российских и белорусских от международных турниров.

Резцова: не покидает ощущение, что за российских спортсменов никто не борется
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я говорила, что в 2023 году наши биатлонисты смогут выступить на международных турнирах. Не то, чтобы я верила в это. Просто предположила: всё возможно. Но меня не покидает ощущение, что за наших спортсменов, к сожалению, никто не борется. Какое-то равнодушие… Хотя это немыслимо: взять и вычеркнуть Россию и Беларусь из мировых турниров. Надежда никогда не умирает. Очень надеюсь, что даже если Олимпиаду в этом году мы пропустим, будем бороться за право выступать на следующей — запреты рано или поздно должн

Мы проводим и всероссийские турниры, и Кубок Содружества. Но это всё не то, конечно. Как тренировочный процесс. Многим спортсменам соревноваться не хочется, как будто из-под палки. Но нельзя опускать руки и всё прекращать», — приводят слова Резцовой «Аргументы и факты».

Биатлон,
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