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1 час назад

Норвежские биатлонисты в пятый раз подряд завоевали Кубок Наций

Чемпионат.comиещё 3

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций за сезон-2022/2023 в рамках Кубка мира. Отметим, что норвежцы добиваются такого результата уже пятый сезон подряд. До этого четыре года подряд трофей выигрывала сборная Германии.

Норвежские биатлонисты в пятый раз подряд завоевали Кубок Наций
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Биатлон. Кубок Наций. Сезон-2022/2023. Мужчины. Итоги

1. Норвегия – 8 993 очка.

2. Франция – 7977.

3. Германия – 7813.

4. Швеция – 7399.

5. Швейцария – 6345.

6. Чехия – 6278.

7. Австрия – 6219.

8. Италия – 6168.

9. Украина – 6005.

10. Финляндия – 5844.

Российские биатлонисты полностью пропустили международный сезон – 2022/2023 в связи с санкциями от Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.

Биатлон,
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