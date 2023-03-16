Норвежские биатлонисты в пятый раз подряд завоевали Кубок Наций

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций за сезон-2022/2023 в рамках Кубка мира. Отметим, что норвежцы добиваются такого результата уже пятый сезон подряд. До этого четыре года подряд трофей выигрывала сборная Германии.