Норвежские биатлонисты в пятый раз подряд завоевали Кубок Наций

Мужская сборная Норвегии по биатлону завоевала Кубок наций за сезон-2022/2023 в рамках Кубка мира. Отметим, что норвежцы добиваются такого результата уже пятый сезон подряд. До этого четыре года подряд трофей выигрывала сборная Германии.
Биатлон. Кубок Наций. Сезон-2022/2023. Мужчины. Итоги
1. Норвегия – 8 993 очка.
2. Франция – 7977.
3. Германия – 7813.
4. Швеция – 7399.
5. Швейцария – 6345.
6. Чехия – 6278.
7. Австрия – 6219.
8. Италия – 6168.
9. Украина – 6005.
10. Финляндия – 5844.
Российские биатлонисты полностью пропустили международный сезон – 2022/2023 в связи с санкциями от Международного союза биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине.