Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).Бё, допустивший один промах на втором огневом рубеже, преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 13 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома, замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль.