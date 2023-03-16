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48 минут назад

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Матч ТВ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).Бё, допустивший один промах на втором огневом рубеже, преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 13 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома, замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бё на прошлой неделе досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.

В пятницу состоится женская спринтерская гонка.

Кубок мира по биатлону. 9 й этап. Холменколлен (Норвегия)Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах);2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +23,9 (0);3. Бенедикт Долль (Германия) — +28,9 (0);4. Андрей Расторгуев (Латвия) — +46,5 (1);5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +48,0 (0);6. Йоханес Кюн (Германия) — +55,9 (0).

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