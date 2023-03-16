Йоханнес Бё прокомментировал рекордную 17-ю победу в сезоне на Кубке мира

«Мне удалось хорошо отдохнуть. Болезнь прошла бессимптомно. Но я всё равно взял пару выходных, в которые мне удалось хорошо потренироваться. Теперь я здесь, кажется, это очередная победа. Это чрезвычайно хороший результат. 17 побед – прекрасное число», — приводит слова младшего Бё TV2.