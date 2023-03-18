Украинская биатлонистка решила выступать за сборную России

Глава подмосковной Федерации биатлона Алексей Нуждов рассказал, что его подопечная Екатерина Бех скоро получит российский паспорт. Он добавил, что 24-летняя биатлонистка не рассматривает возвращение в украинскую сборную. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в начале 2023 года Бех отправилась в Европу с целью лечения хронического заболевания. Пребывание в Европе несколько затянулось и на фоне этого украинская пресса предположила, что девушка вернется не на Украину, а в Россию.
Нуждов подчеркнул, что Екатерина приехала в Подмосковье. В настоящее время она продолжила лечение, занимается травмой плеча.
Глава ФБ уточнил, что после того, как биатлонистка справится с текущими проблемами, она будет «бегать за Россию».
По его данным, Бех получит российский паспорт в ближайшие две недели.
Напомним, что девушка выступала за юниорскую команду России. Затем она перешла в сборную Украины, из которой в дальнейшем, на фоне международной повестки, была отчислена.