Йоханнес Бё — о победе в пасьюте: чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен

«Я чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен. После спринта я был немного разочарован из-за того, что на королевской трибуне никого не было, но сегодня во время разминки я увидел, что король на месте. Это было здорово», — приводит слова Бё TV2.