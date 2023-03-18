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1 час назад

Йоханнес Бё — о победе в пасьюте: чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен

Чемпионат.comиещё 6

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия).

Йоханнес Бё — о победе в пасьюте: чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я чувствовал, что меня гнал вперёд весь Хольменколлен. После спринта я был немного разочарован из-за того, что на королевской трибуне никого не было, но сегодня во время разминки я увидел, что король на месте. Это было здорово», — приводит слова Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.34,0 (1 промах). 2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 32,7 секунды (0). 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +49,1 (1).

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Биатлон,Йоханнес Бе,
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