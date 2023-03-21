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2 часа назад

Наталья Непряева пропустит гонку на 10 км в рамках чемпионата России из-за простуды

Матч ТВиещё 12

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева не примет участия в гонке с раздельным стартом на 10 км на чемпионате России в Тюмени из за легкой болезни, сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» Александр Легков. — Информация только одна: Наташа приболела немного. Болит горло, насморк небольшой, — сказал Легков в эфире «Матч ТВ». Также на старт гонки не выйдет другая олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Наталья Непряева пропустит гонку на 10 км в рамках чемпионата России из-за простуды
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Биатлон,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Александр Легков,
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