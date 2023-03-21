Наталья Непряева пропустит гонку на 10 км в рамках чемпионата России из-за простуды

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева не примет участия в гонке с раздельным стартом на 10 км на чемпионате России в Тюмени из за легкой болезни, сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» Александр Легков. — Информация только одна: Наташа приболела немного. Болит горло, насморк небольшой, — сказал Легков в эфире «Матч ТВ». Также на старт гонки не выйдет другая олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.