Йоханнес Бё выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Ранее он досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».
Биатлон. Кубок мира, 9-й этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха). 2. Никлас Хартвег (Швейцария) — (0). 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) (0). 4. 5. 6.
Отметим, что данный старт стал заключительным для мужчин в текущем сезоне.