Йоханнес Бё выиграл заключительную гонку в сезоне-2022/2023 Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Ранее он досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».