Ветле Шоста Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачете масс-стартов

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе масс-стартов. Это второй трофей Кристиансена в этом году, Ветле также стал лучшим в мире в зачёте индивидуальных гонок.