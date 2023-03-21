Каплина ответила Бородавко, который не ждал конкуренции от биатлонисток на лыжне

«Если честно, я не видела его интервью, не смотрела, что он сказал. Но, в принципе, они-то готовились к этим стартам. Мы готовимся уже к своему чемпионату. Это не задевает, потому что здесь самые лучшие, сильные лыжницы и они показывают отличные результаты и на мировой арене, и сейчас у нас, в России. Так что мы будем только стремиться показывать результаты ещё лучше и проходить дистанции по лыжникам», — передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.