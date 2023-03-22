Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
31 минуту назад

Вяльбе: «Я рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову»

Матч ТВиещё 1

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что рада тому, что ее слова о технике прохождения трассы раззадорили биатлонистку Екатерину Носкову и она смогла завоевать медаль в командном спринте в чемпионате России.В среду биатлонистка Носкова и лыжница Алена Перевозчикова заняли второе место в составе сборной Ханты Мансийского автономного округа (ХМАО) в командном спринте свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.

Вяльбе: «Я рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Носкова молодец! Видно было, что она просто еще не очень понимает тактику нашу. У нас редко кто на первом этапе отрывается. Она этим и сделала задел.

Видео дня

— Неожиданно второе место команды биатлонистки Носковой?

— Это все таки спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, и для нее было неожиданным. Я рада, мне приятно. Я ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто я не так хорошо знаю их спортсменов, как своих.

— Говорят, что биатлонистам как раз подходит командный спринт, во время которого есть возможность отдохнуть.

— Да, они как будто на стрельбище. Но все равно это другое, на стрельбище они так долго не стоят.

— После гонки с раздельным стартом вы сказали, что вам не понравились движения биатлонисток Носковой и Каплиной и они многовато проиграли призерам вчерашней гонки. Носкова сегодня сказала, что ваши слова ее раззадорили.

— Это супер, я очень рада, честно скажу! Я же думала, что раз они соревнуются с винтовкой, то значит у них должна быть легкость в чистой лыжной гонке, раз винтовки нет за спиной. Он (биатлонист) должен лететь без винтовки, но оказывается нет, теперь я тоже это знаю. Может, они давно не соревновались, это тоже важно. Вчера Носкова продышалась, а сегодня по другому выступила. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела. В конце гонки она устала, это видно было, здесь тяжелый круг.

Но я не сказала бы, что у биатлонисток техника сильно ломается, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».

«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В пятницу в 08:40 мск смотрите женскую эстафету.

Биатлон,Екатерина Носкова,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий