Вяльбе: «Я рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову»

— Это супер, я очень рада, честно скажу! Я же думала, что раз они соревнуются с винтовкой, то значит у них должна быть легкость в чистой лыжной гонке, раз винтовки нет за спиной. Он (биатлонист) должен лететь без винтовки, но оказывается нет, теперь я тоже это знаю. Может, они давно не соревновались, это тоже важно. Вчера Носкова продышалась, а сегодня по другому выступила. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела. В конце гонки она устала, это видно было, здесь тяжелый круг.



Но я не сказала бы, что у биатлонисток техника сильно ломается, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».