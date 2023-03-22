Вяльбе: «Я рада, что мои слова раззадорили биатлонистку Носкову»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что рада тому, что ее слова о технике прохождения трассы раззадорили биатлонистку Екатерину Носкову и она смогла завоевать медаль в командном спринте в чемпионате России.В среду биатлонистка Носкова и лыжница Алена Перевозчикова заняли второе место в составе сборной Ханты Мансийского автономного округа (ХМАО) в командном спринте свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.
— Носкова молодец! Видно было, что она просто еще не очень понимает тактику нашу. У нас редко кто на первом этапе отрывается. Она этим и сделала задел.
— Неожиданно второе место команды биатлонистки Носковой?
— Это все таки спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, и для нее было неожиданным. Я рада, мне приятно. Я ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто я не так хорошо знаю их спортсменов, как своих.
— Говорят, что биатлонистам как раз подходит командный спринт, во время которого есть возможность отдохнуть.
— Да, они как будто на стрельбище. Но все равно это другое, на стрельбище они так долго не стоят.
— После гонки с раздельным стартом вы сказали, что вам не понравились движения биатлонисток Носковой и Каплиной и они многовато проиграли призерам вчерашней гонки. Носкова сегодня сказала, что ваши слова ее раззадорили.
— Это супер, я очень рада, честно скажу! Я же думала, что раз они соревнуются с винтовкой, то значит у них должна быть легкость в чистой лыжной гонке, раз винтовки нет за спиной. Он (биатлонист) должен лететь без винтовки, но оказывается нет, теперь я тоже это знаю. Может, они давно не соревновались, это тоже важно. Вчера Носкова продышалась, а сегодня по другому выступила. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела. В конце гонки она устала, это видно было, здесь тяжелый круг.
Но я не сказала бы, что у биатлонисток техника сильно ломается, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».
«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В пятницу в 08:40 мск смотрите женскую эстафету.