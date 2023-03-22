Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся.



Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учетом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», – сообщили в пресс-службе IBU.