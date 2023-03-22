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19 минут назад

Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян

Газета.Ruиещё 1

Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление по поводу возможного допуска российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся.

Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учетом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», – сообщили в пресс-службе IBU.

Напомним, что Международный союз биатлонистов весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре IBU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

17 февраля президент IBU Олле Далин заявил, что пока не видит причин для возвращения россиян и белорусов на международную арену, потому что СВО на территории Украины продолжается.

Биатлон,Олле Далин,
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