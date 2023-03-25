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1 час назад

В Норвегии бесследно пропал один из перспективных биатлонистов

Илья Родин

В Норвегии пропал во время прогулки по лесу 22-летний спортсмен Эйвинд Спораланн, которого называли восходящей звездой биатлона. Об этом пишет «Чемпионат».

Биатлонист бесследно пропал в Норвегии во время чемпионата страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что молодой биатлонист внезапно пропал во время чемпионата королевства по биатлону, проходящего в Альте.

По данным портала, полиция, специалисты экстренных служб и волонтеры проводили активные поиски Спораланна в период с 19 по 23 марта в районе Бальбергкампен (там была обнаружена машина спортсмена).

Уточняется, что поисковики осмотрели лес, частные дворы, гаражи, но им не удалось найти никаких следов молодого спортсмена.

В полиции предположили, что биатлонист все еще жив, но скрывается от всех по неизвестной причине.

В настоящее время правоохранительные органы перешли к изучению его аккаунтов в соцсетях, телефонных разговоров, банковских транзакций.

Напомним, что Эйвинд тренировался в частной команде. В его активе - серебряная медаль на юниорском чемпионате Норвегии.

Биатлон,
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