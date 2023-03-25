Биатлонист бесследно пропал в Норвегии во время чемпионата страны

В Норвегии пропал во время прогулки по лесу 22-летний спортсмен Эйвинд Спораланн, которого называли восходящей звездой биатлона. Об этом пишет «Чемпионат».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что молодой биатлонист внезапно пропал во время чемпионата королевства по биатлону, проходящего в Альте.

По данным портала, полиция, специалисты экстренных служб и волонтеры проводили активные поиски Спораланна в период с 19 по 23 марта в районе Бальбергкампен (там была обнаружена машина спортсмена).

Уточняется, что поисковики осмотрели лес, частные дворы, гаражи, но им не удалось найти никаких следов молодого спортсмена.

В полиции предположили, что биатлонист все еще жив, но скрывается от всех по неизвестной причине.

В настоящее время правоохранительные органы перешли к изучению его аккаунтов в соцсетях, телефонных разговоров, банковских транзакций.