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Олимпийский чемпион Тихонов назвал руководство МОК "больными людьми"

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям. 28 марта президент МОК Томас Бах на заседании исполкома организации рекомендовал допускать россиян до участия в международных турнирах только в качестве нейтральных спортсменов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с органами национальной безопасности или вооруженными силами.

Олимпийский чемпион Тихонов счел руководство МОК "больными людьми"
© Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

"Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томаc Бах и веcь иcполком МОК – вcе безголовые. Cегодняшнее руководcтво МОК – это больные люди. Они что, хотят cделать наших cпортcменов предателями Родины? Болваны. Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран. Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать", - приводит слова Тихонова РИА Новости.

Также сообщалось о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что россиянам не стоит ехать на Игры-2024 в Париж.

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