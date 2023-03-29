СБР не планирует перестановок в тренерском штабе сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что перестановок в тренерском штабе национальной команды не планируется.

— Думаю, все старшие тренеры продолжат работу. И в основной команде, и в юниорской. Всем были даны удовлетворительные оценки их работы, — передает слова Майгурова корреспондент «Матч ТВ».

30 марта в эфире «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru смотрите прямые трансляции одиночной смешанной эстафеты (с 8:40 мск) и смешанной эстафеты (с 11:40 мск) на Pari чемпионате России.