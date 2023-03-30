«Двойные стандарты». Биатлонист Гараничев — о заявлении МОК

«Разве я не общаюсь сейчас с вами? Просто не так часто подходят с вопросами. Да и порой бывает так, что задают вопросы, я прощу чуть позже, чтобы переодеться, а потом уже никто не подходит. Я не закрытый человек.



Заявление МОК? С текстом заявления удалось познакомиться. Непонятные ограничения – без гимна и флага, не быть военнослужащим, не поддерживать СВО. А другие страны? Французы и украинцы тоже выступают за вооружённые силы своей страны, а ограничения только к нам. Почему двойные стандарты. Лицемерие ли это? Думаю, да. Я – динамовец, но уже три года как списан на «гражданку». По этому критерию, наверное, я прохожу, но там ведь есть критерий, что нельзя высказываться в поддержку СВО и, по сути, отказаться от своего гражданства. К этому и ведут же, а я к такому не готов. Я гражданин своей страны», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.