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59 минут назад

«Двойные стандарты». Биатлонист Гараничев — о заявлении МОК

Чемпионат.com

Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, названные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, а также ответил на вопрос по поводу общения с журналистами.

«Двойные стандарты». Биатлонист Гараничев о заявлении МОК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Разве я не общаюсь сейчас с вами? Просто не так часто подходят с вопросами. Да и порой бывает так, что задают вопросы, я прощу чуть позже, чтобы переодеться, а потом уже никто не подходит. Я не закрытый человек.

Заявление МОК? С текстом заявления удалось познакомиться. Непонятные ограничения – без гимна и флага, не быть военнослужащим, не поддерживать СВО. А другие страны? Французы и украинцы тоже выступают за вооружённые силы своей страны, а ограничения только к нам. Почему двойные стандарты. Лицемерие ли это? Думаю, да. Я – динамовец, но уже три года как списан на «гражданку». По этому критерию, наверное, я прохожу, но там ведь есть критерий, что нельзя высказываться в поддержку СВО и, по сути, отказаться от своего гражданства. К этому и ведут же, а я к такому не готов. Я гражданин своей страны», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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