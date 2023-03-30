Биатлонист Васильев призвал российских спортсменов отказаться от Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не должны соглашаться на участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. По его мнению, у кого есть совесть, те откажутся. Об этом пишет «Спорт экспресс».

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Спортсмен уверен, что России не стоит ехать на Олимпиаду. Он считает, что МОК нарушил все законы, поэтому не надо бояться того, что российских спортсменов отстранят на два срока. По его мнению, на смену Томасу Баха придет новый человек и начнется «разбор полетов».

«Сейчас они пытаются показать, что что-то пытались сделать, вернуть Россию. Это мерзость, которая творится на международной арене! История со знаком минус. Конечно, спортсменам обидно», - сказал он.