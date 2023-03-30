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1 час назад

Биатлонист Васильев призвал российских спортсменов отказаться от Олимпиады

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не должны соглашаться на участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. По его мнению, у кого есть совесть, те откажутся. Об этом пишет «Спорт экспресс».

Биатлонист Васильев призвал российских спортсменов отказаться от Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен уверен, что России не стоит ехать на Олимпиаду. Он считает, что МОК нарушил все законы, поэтому не надо бояться того, что российских спортсменов отстранят на два срока. По его мнению, на смену Томасу Баха придет новый человек и начнется «разбор полетов».

«Сейчас они пытаются показать, что что-то пытались сделать, вернуть Россию. Это мерзость, которая творится на международной арене! История со знаком минус. Конечно, спортсменам обидно», - сказал он.

Васильев считает, что делегацией не надо ехать, а отдельные спортсмены могут принять участие в играх самостоятельно. Однако им придется с этим жить дальше. По мнению биатлониста, у кого есть совесть, тот не поедет. Он подчеркнул, что сам не согласился бы на это.

Биатлон,Дмитрий Васильев,
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