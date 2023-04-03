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54 минуты назад

«Мне было стыдно»: российского биатлониста удивили зарплаты футболистов

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выразил недоумение из-за высокого уровня заработных плат футболистов. Спортсмен заявил «Чемпионату», что они тренируются менее интенсивно, чем биатлонисты и лыжники.

«Мне было стыдно»: российского биатлониста удивили зарплаты футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серохвостов также подчеркнул, что «претензий к хоккеистам вообще нет», так как он убедился в высоком качестве их тренировок.

«По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы. Видел команду, может, Второй лиги, смотрел, как они тренируются. Мне было даже как-то стыдно», — отметил биатлонист.

Он считает несправедливым тот факт, что одни «пашут» 35-36 часов в неделю, «а футболисты, может, часов 12». Серохвостов заявил, что доходы футболистов выше, вероятно, в связи с популярностью данного вида спорта.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса Superjob, чуть более трети (37%) россиян не готовы на снижение зарплаты ради дистанционной работы. На меньшую оплату согласны лишь четверо из десяти респондентов. 19% респондентов согласны потерять 5% зарплаты ради «удаленки», каждый восьмой согласен на уменьшение оплаты на 10%. Еще по 3% опрошенных готовы потерять в зарплате 15%, 20% и 25%.

Даниил Серохвостов,
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