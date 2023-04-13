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1 час назад

Биатлонист Лобастов рассказал, почему перешел из России в Беларусь

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Белорусский биатлонист уроженец Удмуртии Никита Лобастов объяснил, почему принял решение о смене спортивного гражданства на белорусское.

Биатлонист Лобастов рассказал, почему перешел из России в Беларусь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда меня пригласили в Беларусь, я был в составе региональной команды Удмуртии, но решил тренироваться дома, так как у меня был очень сложный сезон по юниорам, были слабые результаты. Тогда я решил, что правильнее будет уехать домой, отойти от командной работы, готовиться одному и вернуться на хороший уровень. Я спокойно готовился дома, и уже ближе к концу подготовки, осенью, меня пригласили в Беларусь. Конечно, я был очень удивлён, потому что таких мыслей не было, я даже не рассматривал вариант перехода в другую страну. Но я получил это приглашение и очень долго думал, взвешивал.

В России у меня была достаточно сложная ситуация, низкие результаты, и отобраться в национальную команду было для меня чем-то заоблачным, потому что конкуренция была очень высокая. Где-то в районе месяца я думал над предложением и решил съездить в Беларусь. Меня не сразу взяли в команду, а пригласили на просмотр, то есть я приехал, прошёл все медицинские обследования, спортивные тесты, чуть-чуть поработал в команде, и только потом появилась ясность, что меня действительно готовы взять. На тот момент я уже немного освоился, и мне очень понравилось в Беларуси. Так и состоялся мой переход, сейчас в команде Беларуси я уже четыре года», – сказал Лобастов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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