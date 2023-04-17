Экс-президенту IBU Бессебергу, подозреваемому в коррупции, предъявлено обвинение

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу, который уже несколько лет находится под следствием по делу о коррупции, предъявлено обвинение.

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Как стало известно VG, в обвинительном акте 77-летний Бессеберг обвиняется в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которых оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что вышеназванные подарки и услуги Бессеберг получал от российской стороны за сокрытие положительных допинг-тестов.

«Мы нашли доказательства того, что Бессеберг получал ценные подарки в виде часов, охотничьих путёвок и услуги интимного характера», — заявил руководитель комиссии Джонатан Тейлор.