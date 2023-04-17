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Экс-президенту IBU Бессебергу, подозреваемому в коррупции, предъявлено обвинение

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу, который уже несколько лет находится под следствием по делу о коррупции, предъявлено обвинение.

Экс-президенту IBU Бессебергу, подозреваемому в коррупции, предъявлено обвинение
© Чемпионат.com

Как стало известно VG, в обвинительном акте 77-летний Бессеберг обвиняется в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которых оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что вышеназванные подарки и услуги Бессеберг получал от российской стороны за сокрытие положительных допинг-тестов.

«Мы нашли доказательства того, что Бессеберг получал ценные подарки в виде часов, охотничьих путёвок и услуги интимного характера», — заявил руководитель комиссии Джонатан Тейлор.

Обвинительное заключение, о котором стало известно сегодня, в понедельник, касается норвежского уголовного законодательства. Бессебергу также грозит наказание в соответствии с правилами спорта. При этом IBU не сообщил о ходе своего расследования в Австрии.

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