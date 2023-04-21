$81.62-0.0489.46+0.09

Экс-президент IBU Андерс Бессеберг мог получать взятки от племянника Йозефа Блаттера

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг мог получать взятки от компании Infront Media.

Стало известно, от кого мог получать взятки экс-президент IBU Бессеберг
© globallookpress.com

Генеральным директором компании является Филипп Блаттер, племянник экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Компания Infront Media занимается покупкой и продажей прав на спортивные трансляции. Обвинение утверждает, что компания оплачивала для Бессеберга поездки на охоту в Австрию и Чехию, а также предоставила экс-президенту IBU автомобиль BMW X5.

«Мы считаем, что сможем доказать, что Infront Media является одним из источников взяток в этом деле. Природа коррупции заключается в том, что между чиновниками и лицами с различными интересами могут возникать скрытые связи. Но Infront Media не участвует в расследовании, так как это австрийская компания. Тем не менее в ходе работы над делом мы подробно расскажем, как был устроен коррупционный процесс и кто этому способствовал», — приводит слова государственного обвинителя Okokrim Марианны Дьюпесланд VG.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий