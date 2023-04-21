Стало известно, от кого мог получать взятки экс-президент IBU Бессеберг

Экс-президент IBU Андерс Бессеберг мог получать взятки от племянника Йозефа Блаттера
Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг мог получать взятки от компании Infront Media.
Генеральным директором компании является Филипп Блаттер, племянник экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Компания Infront Media занимается покупкой и продажей прав на спортивные трансляции. Обвинение утверждает, что компания оплачивала для Бессеберга поездки на охоту в Австрию и Чехию, а также предоставила экс-президенту IBU автомобиль BMW X5.
«Мы считаем, что сможем доказать, что Infront Media является одним из источников взяток в этом деле. Природа коррупции заключается в том, что между чиновниками и лицами с различными интересами могут возникать скрытые связи. Но Infront Media не участвует в расследовании, так как это австрийская компания. Тем не менее в ходе работы над делом мы подробно расскажем, как был устроен коррупционный процесс и кто этому способствовал», — приводит слова государственного обвинителя Okokrim Марианны Дьюпесланд VG.