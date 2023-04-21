Стало известно, от кого мог получать взятки экс-президент IBU Бессеберг

«Мы считаем, что сможем доказать, что Infront Media является одним из источников взяток в этом деле. Природа коррупции заключается в том, что между чиновниками и лицами с различными интересами могут возникать скрытые связи. Но Infront Media не участвует в расследовании, так как это австрийская компания. Тем не менее в ходе работы над делом мы подробно расскажем, как был устроен коррупционный процесс и кто этому способствовал», — приводит слова государственного обвинителя Okokrim Марианны Дьюпесланд VG.