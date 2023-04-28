Французский биатлонист, победитель и многократный призёр чемпионатов мира по биатлону Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону. Фуркад-старший будет заниматься физической подготовкой спортсменов. Его напарником на посту старшего тренера стал Жан-Пьер Амат — олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, который будет заниматься стрелковой подготовкой спортсменов. Об этом в вечером в четверг, 27 апреля, сообщило французское издание Le Dauphine.