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Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону

Французский биатлонист, победитель и многократный призёр чемпионатов мира по биатлону Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону. Фуркад-старший будет заниматься физической подготовкой спортсменов. Его напарником на посту старшего тренера стал Жан-Пьер Амат — олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, который будет заниматься стрелковой подготовкой спортсменов. Об этом в вечером в четверг, 27 апреля, сообщило французское издание Le Dauphine.

Симон Фуркад возглавил мужскую сборную Франции по биатлону
© Чемпионат.com

Ранее французский спортивный чиновник и бывший биатлонист Стефан Бутио анонсировал кардинальные перемены в тренерском штабе и в системе подготовки сборной Франции. В частности, Бутио заявлял, что для спортсменов приоритетом в тренировках является повышение качества выступлений на внутренних соревнованиях, а также подготовка к стартам Кубка мира по биатлону, проходящим на трассах Франции.

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