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Эрик Лессер стал тренером по стрельбе

Бывший немецкий биатлонист Эрик Лессер получил работу тренера по стрельбе. Специалист будет работать в федеральном центре в Оберхофе.

Эрик Лессер стал тренером по стрельбе
© globallookpress.com

«От спортсмена до тренера за 365 дней! Новая перспектива — работа тренером по стрельбе в Оберхофе. Впереди первые рабочие дни», — написал Лессер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Лессер — двукратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы. Немецкий спортсмен принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2021/2022. В прошлом году 34-летний Лессер комментировал биатлонные гонки на немецком телевидении.

Кубок мира по биатлону сезона-2023/2024 начнётся 25 ноября текущего года в Эстерсунде (Швеция).

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