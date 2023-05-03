$79.96-0.5587.66-0.72

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство

Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех получила российское гражданство. Об этом ТАСС в среду сообщил Алексей Нуждов - глава Федерации биатлона Московской области, которую представляет спортсменка.

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила гражданство РФ
© соцсети

"Сегодня Екатерина приняла присягу", - сказал Нуждов.

Бех 24 года, до перехода в сборную Украины она вызывалась в юниорскую команду России. В 2022 году биатлонистка была отчислена из сборной Украины после начала специальной военной операции. В состав сборной Московской области она была включена в августе прошлого года, в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России. В ноябре Бех получила вид на жительство в России.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий