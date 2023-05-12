В СБР отреагировали на информацию о непопадании Бабикова в состав сборной России

«Приказ, определяющий состав сборной России по биатлону, вступит в силу 1 июня. Тогда и можно будет говорить о том, кто в него попал, а кто — нет», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.