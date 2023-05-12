Биатлонист Первушин передумал завершать карьеру

Биатлонист Михаил Первушин решил возобновить карьеру в течение 2 недель после завершения.

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Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. При этом новость о завершении карьеры Первушина была опубликована сегодня.

«Ситуация несколько анекдотичная, хотя спортсмену вряд ли тут до смеха. В общем, он решил возобновить карьеру.

Хронология событий с его слов такая: весь сезон Миша раздумывал над тем, чтобы завершить карьеру. Со здоровьем у него все в порядке, причин для такого неожиданного для 23-летнего спортсмена (в январе ему исполнилось 24 – Sports.ru) решения было три: отсутствие международных стартов, финансовый вопрос, интересы вне спорта (Михаил серьезно увлечен программированием и проходит соответствующее обучение).

В итоге ровно две недели назад, 28 апреля, Первушин обратился в РУСАДА (Российское антидопинговое агентство – Sports.ru) с официальным заявлением об окончании карьеры, чтобы его сняли с пула тестирования. РУСАДА его заявление приняло, после чего известило СБР о том, что профессиональный спортсмен Михаил Первушин больше не может принимать участие в официальных соревнованиях.

За эти две недели Михаил успел пожалеть о своем решении, региональная федерация предложила ему какие-то решения и теперь он намерен восстановить свой профессиональный статус. В ближайшие дни Миша это должен документально оформить.

Но есть один нюанс – по правилам заявление о возобновлении карьеры спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором он намерен участвовать. Надеюсь, этот срок может быть уменьшен», – рассказал Аверьянов.