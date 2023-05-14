$77.20+1.3284.25+1.36

Зигфрид Мазе объяснил причины доминирования Норвегии в биатлоне в прошлом сезоне

Тренер мужской биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался о доминировании норвежских биатлонистов на международной арене в прошлом сезоне.

Причины доминирования Норвегии в биатлоне в прошлом сезоне объяснили
© РИА Новости

«В прошлом году Йоханнес Бё много тренировался, бел стабилен летом и осенью. Это позволило ему достичь лучшего уровня к началу сезона. В прошлом сезоне не было россиян и белорусов, немцы искали себя, а французы не находились на своём прежнем уровне. Всё это играло нам на руку. Мы воспользовались возможностью и провели исключительный сезон.

Мы намерены сохранить этот уровень. Надеюсь, наши соперники смогут бросить вызов. Я убеждён, что они будут готовы бороться и нам придётся сопротивляться их давлению. В биатлоне никогда ничего просто так не даётся», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий