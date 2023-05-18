Губерниев высказался о признании диплома президента СБР недействительным

"Есть решение суда. Ждем реакции олимпийского комитета, министерства спорта, биатлонной общественности и разумеется самого Виктора Майгурова. У них уже был прецедент, когда они хотели непонятного человека сделать главным тренером, нелегитимным абсолютно. Эта попытка не удалась. Теперь получается, что не очень легитимный президент, мягко говоря. Ждем реакции. Может ли он занимать пост руководителя большой общественной организации под названием СБР. Все должно быть согласно букве закона", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".