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"Все должно быть согласно букве закона". Губерниев - о признании диплома Майгурова недействительным

Ранее стало известно, что диплом о высшем образовании президента СБР признан недействительным.

Губерниев высказался о признании диплома президента СБР недействительным
©  РИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении суда признать недействительным диплом о высшем образовании президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

"Есть решение суда. Ждем реакции олимпийского комитета, министерства спорта, биатлонной общественности и разумеется самого Виктора Майгурова. У них уже был прецедент, когда они хотели непонятного человека сделать главным тренером, нелегитимным абсолютно. Эта попытка не удалась. Теперь получается, что не очень легитимный президент, мягко говоря. Ждем реакции. Может ли он занимать пост руководителя большой общественной организации под названием СБР. Все должно быть согласно букве закона", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Напомним, ранее стало известно, что Кировский районный суд Екатеринбурга постановил недействительным диплом о высшем образовании президента СБР Майгурова.

Иск о признании недействительном диплома по специальности «юриспруденция», выданного Уральским институтом коммерции и права, был подан 2 мая прокурором Кировского района Екатеринбурга. Дело было рассмотрено заочно.

Летом исполнится три года, как Майгуров возглавляет СБР.

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