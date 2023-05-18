Тихонов высказался в поддержку Майгурова

«Это работа Нуждова (бывшего вице-президента СБР – Sports.ru), сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился. Не верю нашему правосудию. Это все вранье! Диплом подлинный. Поддельный – когда на рынке покупают. Оставьте в покое Майгурова. Он на данный момент нормально работает», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.