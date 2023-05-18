Тихонов высказался в поддержку Майгурова

Тихонов о деле против Майгурова: «Это работа Нуждова, сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился»
Александр Тихонов объяснил, почему верит в подлинность диплома Виктора Майгурова.
Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом, который президент Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.
«Это работа Нуждова (бывшего вице-президента СБР – Sports.ru), сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился. Не верю нашему правосудию. Это все вранье! Диплом подлинный. Поддельный – когда на рынке покупают. Оставьте в покое Майгурова. Он на данный момент нормально работает», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.