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Тихонов о деле против Майгурова: «Это работа Нуждова, сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился»

Александр Тихонов объяснил, почему верит в подлинность диплома Виктора Майгурова.

Тихонов высказался в поддержку Майгурова
© Sports.ru

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом, который президент Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«Это работа Нуждова (бывшего вице-президента СБР – Sports.ru), сто процентов. Кроме как гадить, ничему не научился. Не верю нашему правосудию. Это все вранье! Диплом подлинный. Поддельный – когда на рынке покупают. Оставьте в покое Майгурова. Он на данный момент нормально работает», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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