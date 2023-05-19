Международный союз биатлонистов сократил на треть представительство россиян в допинг-пуле

Представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) по сравнению с прошлым сократилось практически на треть - с 19 до 13. Об этом свидетельствуют материалы IBU, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.

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IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона. В течение сезона пул может претерпевать изменения. Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 118 биатлонистов (61 мужчина и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Россия (13), второе - Норвегия (12), третье - Франция (11).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.