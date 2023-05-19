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Международный союз биатлонистов сократил на треть представительство россиян в допинг-пуле

Представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) по сравнению с прошлым сократилось практически на треть - с 19 до 13. Об этом свидетельствуют материалы IBU, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.

Международный союз биатлонистов сократил на треть представительство россиян в допинг-пуле
© РИА Новости

В международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24 включены 8 российских биатлонистов и 5 биатлонисток. В список вошли Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко. Поршнев, Поварницын, Гореева и Носкова не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне.

Выбыли из пула Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона. В течение сезона пул может претерпевать изменения. Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 118 биатлонистов (61 мужчина и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Россия (13), второе - Норвегия (12), третье - Франция (11).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Из-за санкций, наложенных IBU, российские и белорусские биатлонисты в минувшем сезоне были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

Биатлон, Екатерина Носкова, Ульяна Нигматуллина, Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов, Анастасия Батманова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Кристина Резцова, Никита Поршнев, Александр Корнев, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Александр Логинов, Максим Цветков, Светлана Миронова, Всемирное антидопинговое агентство
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