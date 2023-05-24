«Меня кинули». Норвежский биатлонист завершил карьеру в 26 лет

«Это было жестоко. Меня кинули, и это произошло совершенно неожиданно. Накануне мы с руководством оценивали прошлый сезон и строили планы на новый. А через три дня меня не оказалось в списках. Это сродни увольнению в один день, когда ты не сделал ничего плохого. К такому невозможно подготовиться.