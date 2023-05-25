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Биатлонистка Сливко рассказала, как готовилась к эвакуации из-за лесных пожаров

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что сильно испугалась во время сборов в Тюменской области из-за лесных пожаров. Спортсменка занималась в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Огонь подбирался к селу Мичурино, расположенному рядом с ним.

Биатлонистка Сливко рассказала, как готовилась к эвакуации из-за лесных пожаров
© Betassist

Спортсменов уже предупредили о подготовке к эвакуации. Но в дальнейшем пожар удалось локализовать.

«Это правда очень страшно. Такое я видела впервые. Мы собирали все документы, вещи, было опасно. Нас предупреждали, что, возможно, придётся уезжать.

Мешали ли насекомые, появившиеся из-за пожара? Они появились несколько дней назад. Стоять без средств защиты просто невозможно. Стрелять и бегать можно, но на месте стоять нет», — рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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