Биатлонистка Сливко рассказала, как готовилась к эвакуации из-за лесных пожаров

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что сильно испугалась во время сборов в Тюменской области из-за лесных пожаров. Спортсменка занималась в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Огонь подбирался к селу Мичурино, расположенному рядом с ним.
Спортсменов уже предупредили о подготовке к эвакуации. Но в дальнейшем пожар удалось локализовать.
«Это правда очень страшно. Такое я видела впервые. Мы собирали все документы, вещи, было опасно. Нас предупреждали, что, возможно, придётся уезжать.
Мешали ли насекомые, появившиеся из-за пожара? Они появились несколько дней назад. Стоять без средств защиты просто невозможно. Стрелять и бегать можно, но на месте стоять нет», — рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».