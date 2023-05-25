Биатлонистка Сливко рассказала, как готовилась к эвакуации из-за лесных пожаров

«Это правда очень страшно. Такое я видела впервые. Мы собирали все документы, вещи, было опасно. Нас предупреждали, что, возможно, придётся уезжать.



Мешали ли насекомые, появившиеся из-за пожара? Они появились несколько дней назад. Стоять без средств защиты просто невозможно. Стрелять и бегать можно, но на месте стоять нет», — рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».