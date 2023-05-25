Выступающий за Южную Корею экс-биатлонист сборной России Лапшин сломал руку в ДТП

"Не очень удачно начал подготовительный период. Я попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу. Можно было не делать операцию, но решились на нее, потому что расположение кисти без нее бы поменялось. Все прошло хорошо, сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей", - сказал Лапшин.