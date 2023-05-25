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Выступающий за Южную Корею экс-биатлонист сборной России Лапшин попал в ДТП

Выступающий за Южную Корею экс-биатлонист сборной России Тимофей Лапшин в своих соцсетях рассказал о том, как недавно стал участником ДТП.

Выступающий за Южную Корею экс-биатлонист сборной России Лапшин сломал руку в ДТП
© Alexander Shemetov/Global Look Press

"Не очень удачно начал подготовительный период. Я попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идет к мизинцу. Можно было не делать операцию, но решились на нее, потому что расположение кисти без нее бы поменялось. Все прошло хорошо, сейчас я в больнице. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе, тренироваться по мере возможностей", - сказал Лапшин.

Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне. Также в его активе золотая медаль этапа Кубка мира в Контиолахти в 2012 году.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Доротея Вирер сообщила о запросе из России по поводу ее съемки в журнале Playboy.

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