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Тихонов о дипломе Майгурова: «Попытка раскачать биатлонную семью вбросами провалилась. Знаю, что на совещании СБР Виктор всем объяснил ситуацию и ни у кого не было претензий»

Александр Тихонов заявил, что «вброс» о дипломе Виктора Майгурова провалился.

Советский биатлонист Тихонов: Губерниев лишился всего человеческого
© РИА Новости

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«Попытка раскачать биатлонную семью такими вбросами провалилась. Знаю, что на совещании СБР и представителей регионов Майгуров всем объяснил эту ситуацию и ни у кого не было ни вопросов, ни претензий.

Есть лишь отдельные личности, как Губерниев, которые лишились не только совести, а всего человеческого. На них не стоит обращать внимания. Заявления Димы Васильева стали для меня неожиданными. Я ему предлагал выдвигать свою кандидатуру на выборы президента СБР, но он не пошел.

Я его всегда хвалил, отмечал, что он хороший руководитель и деловой человек. В Питере он многое сделал для развития биатлона, поэтому мы ждем результатов. Покажи их Дима у себя в регионе, но пока вас всех на юношеском уровне обыгрывает Гурьев, уважаемый мной человек. Но объективно после Тихонова не было кандидатуры президента СБР, которая бы полностью справлялась.

А что хотят Губерниев и Васильев, перечеркнуть все положительные результаты Майгурова и развалить все до конца, передав федерацию Нуждову? Мы его работу в связке с Драчевым уже видели. Когда же он успокоится наконец и прекратит лезть туда, где он не нужен.

С Майгуровым мы все же видим некий подъем. Я тоже его поначалу не поддерживал и много критиковал раньше. Было за что. Но человек сделал выводы и доказывает свою состоятельность делом. Где другой, более сильный кандидат?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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